旺旺集團、華軟資本管理集團股份有限公司、北京金控集團、東城區財政局今天簽署合作協議。（藍孝威攝）

京台金融合作論壇今天（19日）在北京舉行。主辦單位之一的旺旺集團北京代表處首席代表林天良期待，在大陸近期對外開放金融等服務業的同時，也能讓台灣金融服務業享有與外資甚至大陸本地同業的同等待遇，進一步促進兩岸銀行、保險、證券行業的合作交流。

林天良表示，服務業市場的開放，是大陸近來擴大對外開放的重中之重，尤其是降低金融業和專業服務行業的准入門檻，更是受到多方的好評。

林天良表示，根據國台辦的資料，2021年共有6家台企在大陸A股上市，截至目前為止，在大陸上市的台企總數約有54家。在A股市場掛牌上市，可提高在大陸市場的知名度，並獲取更多的發展動力。根據現有政策規定，台企在大陸上市融資享受與陸資企業同等待遇。

據統計，台資銀行在大陸地區已開業的有5家子行、25家分行。5家子行分別是永豐銀的南京子行、北富銀富邦華一子行、玉山銀深圳子行、彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行。其中彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行皆是五年內新開業的。

林天良表示，4家台灣投信公司在大陸參股設立基金管理公司，20家投信公司和1家券商獲大陸核准的QFII資格，12家保險公司赴大陸參股投資等。2020年，首家海峽兩岸合資券商金圓統一證券獲准在廈門設立，可開展證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦三大證券業務。

林天良表示，旺旺集團是臺灣最大票券業務的國際票券金融控股公司的最大股東，和擁有台灣第四大產物保險的旺旺友聯產物保險公司。旺旺還成立了臺灣第一家網路銀行-樂天銀行，該行由國票金與在日本已有純網銀經驗的樂天銀行合資成立。同時，國票金正在籌備與廈門金圓集團、廈門國際信託公司、雲南國際信託公司合資成立貨幣經紀公司。

林天良表示，本屆京台科技論壇，旺旺集團、華軟資本管理集團股份有限公司、北京金控集團、東城區財政局將簽署合作協議，將成立北京文菁文化產業投資基金，投資文旅、高科技產業。

林天良表示，為響應中國大陸金融業的對外開放政策和積極參與中國大陸市場的發展潛力，旺旺集團規劃在中國大陸進入大陸票券、銀行、壽險等金融行業。希望能以集團整體資產實力及在保險業有超過30年的實戰經驗，把旺旺在台灣的經驗、技術帶到大陸來，希望有機會在大陸成立人壽保險公司，並開展票券、銀行等金融業務。