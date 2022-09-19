台灣指數公司公布特選上市上櫃FactSet 5G報酬指數2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自今（19）日盤後生效。FactSet 5G報酬指數為ETN-統一特選台灣5GN（020019）所追蹤的指數。

成分股納入4檔包括：2498宏達電、3707漢磊、3714富采、6770力積電；成分股刪除4檔包括：3545敦泰、4961天鈺、6213聯茂、6269台郡等。