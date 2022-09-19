台灣指數公司公布台灣全市場半導體精選30指數2022年第3次成分股定期審核結果。成分股納入威盛（2388）、采鈺（6789）二檔，成分股刪除頎邦（6147）、6719 力智（6719）二檔。成分股納入和刪除之變動將自今（19）日盤後生效。

台灣全市場半導體精選30指數為上市ETF新光臺灣半導體30所追蹤的指數，該指數成分股調整，該檔ETF目前基金規模1.6億多元。