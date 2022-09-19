台灣指數公司公布台灣上市500報酬指數2022年第3次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自2022年今（19）日盤後。此次共大舉汰換23檔。該檔報酬指數為凱基臺灣500N（020007）所追蹤。
台灣上市500報酬指數成分股納入23檔包括：1235興泰、1321大洋、1514亞力、2239英利-KY、2387精元、2419仲琦、2467志聖、2536宏普、2832台產、3454晶睿、3617碩天、4164承業醫、4763材料-KY、4977眾達-KY、5203訊連、5258虹堡、6139亞翔、6416瑞祺電通、6550北極星藥業-KY、6715嘉基、6789采鈺、8996 高力、9942茂順。
成分股刪除23檔包括：1219福壽、1315達新、1612宏泰、2007燁興、2012春雨、2030彰源、2369菱生、2433互盛電、2478大毅、2486一詮、2528皇普、2731雄獅、3028增你強、3138耀登、3305昇貿、3530晶相光、3563牧德、3712永崴投控、4952凌通、6438 迅得、6799來頡、8110華東、9927泰銘。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。