台灣指數公司公布台灣上市500報酬指數2022年第3次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自2022年今（19）日盤後。此次共大舉汰換23檔。該檔報酬指數為凱基臺灣500N（020007）所追蹤。

台灣上市500報酬指數成分股納入23檔包括：1235興泰、1321大洋、1514亞力、2239英利-KY、2387精元、2419仲琦、2467志聖、2536宏普、2832台產、3454晶睿、3617碩天、4164承業醫、4763材料-KY、4977眾達-KY、5203訊連、5258虹堡、6139亞翔、6416瑞祺電通、6550北極星藥業-KY、6715嘉基、6789采鈺、8996 高力、9942茂順。

成分股刪除23檔包括：1219福壽、1315達新、1612宏泰、2007燁興、2012春雨、2030彰源、2369菱生、2433互盛電、2478大毅、2486一詮、2528皇普、2731雄獅、3028增你強、3138耀登、3305昇貿、3530晶相光、3563牧德、3712永崴投控、4952凌通、6438 迅得、6799來頡、8110華東、9927泰銘。