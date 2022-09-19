花東地震造成橋樑或大樓移住、倒塌，據金管會初步調查，商業地震險部分共有11件承保標的有損失，共七家產險公司承保，初估損失理賠金額約1,600萬元，但住宅地震險部分則尚查不到投保案件；至於壽險部分，壽險公司保戶有一位不幸身故、一位受傷，相關保額正在查證中。

17日至今花東陸續發生6級以上地震及餘震，造成有大樓倒塌、便利商店毀損，或建物龜裂，橋樑移位或斷裂，金管會18日就已要求住宅地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫、瞭解災情，並督促保險公司啟動保戶關懷措施。

金管會提醒有投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物因地震遭受損失，可立刻通知各地產險公司或地震保險基金，保險公司將儘速派員查勘鑑定損失程度；若是商家或工程因地震受損，有投保商業地震保險，亦可即時聯絡產險公司提供協助。

據金管會到19日收到地震基金及保險公司回報情況，一是花東地區橋梁、店家等投保商業地震保險共計11件，有七家產險公司承保，目前預估災損金額約1,600萬元；二是一般住家投保住宅地震險的部分，目前尚未查出有投保案件出險；三是壽險公司承保的保戶部分，有身故及受傷者共二人，投保資料尚在查證中。