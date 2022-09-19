大陸女星秦嵐2018年在《延禧攻略》飾演溫柔賢淑的富察皇后，演藝事業再創巔峰，每年至少都有2部以上的新作品。近日，她和男星王陽在街頭拍戲的路透照曝光，秦嵐拋下偶包，直接吃起串烤，很接地氣，還把一些分給工作人員，相當貼心。

照片中，秦嵐、王陽的拍戲場景為某一條街道，兩人隨性地坐在路邊等戲，秦嵐當天頂著俏麗的短髮，身穿黃色細肩帶洋裝，披著白色襯衣，身形依舊纖細。等戲的空檔，秦嵐看到王陽有大把串烤，不介意民眾人來人往，直接拿過來吃，非常接地氣，完全沒有女神的偶像包袱。不過，身旁的女助理擔心秦嵐的吃相曝光，特地拿咖啡色的大帽子遮掩，相當貼心。

秦嵐坐在路邊吃美食，女助理拿帽子遮吃相。左為王陽。（圖／微博）

秦嵐吃串烤的同時，沒忘記其他工作人員，貼心地詢問他們要不要吃，更和坐在旁邊的王陽一起幫忙遞串烤，溫暖的行為獲得大批網友留言稱讚：「這兩位我都喜歡」、「王陽真的好帥，是那種很MAN的帥。」

王陽、秦嵐把串烤遞給工作人員。（圖／微博）

秦嵐出道逾20年，美貌和溫柔氣質幾乎沒變，17日她曬出一組對鏡自拍照，頭髮烏黑亮麗、五官標緻、皮膚晶瑩剔透，看起來頂多30初，完全看不出實際年齡是43歲，保養功夫超厲害。