台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，蔡英文總統在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開。PTT網友負評炸鍋，紛紛反諷「看到總統已經是皇恩浩蕩了」、「不要太不滿」、「念完稿走人，怎麼了？」「那又怎樣？依舊是第一大黨」，還有網友酸，「綠色執政」、「要她念論文給你聽？」「馬英九好太多，沒比較沒傷害」！

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎3級，馬祖1級。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今(19日)凌晨在臉書發文透露，接到中央指示蔡英文總統要到中央的災害應變指揮中心開會，進行線上會議，但枯等兩小時後，內政部長、行政院長及蔡總統才終於到場，且總統照稿念完後，3人直接起身離開會議。

對此，蔡英文今(19日)上午接見「世界警察消防運動會」代表團時特別向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

對此，PTT網友蓋高樓，紛紛反諷「你是在叫什麼」、「看到總統已經是皇恩浩蕩了」、「不要太不滿」、「念完稿走人，怎麼了？」「誰理你們」、「非塔綠班其心必異」、「想被吊路燈阿」、「不想演不行嗎？」「那又怎樣？依舊是第一大黨」、「沒台灣價值的，不得批評朝廷」！

還有民眾大酸「讀稿機意外嗎？」「預料中的事」、「不然要投國民黨？」「你期待她做什麼？」「要她念論文給你聽？」「差別待遇，有來算給面子」、「馬好太多，沒比較沒傷害」、「沒坐雲豹甲車就不錯了」、「要是馬英九早就被噴飛了」、「地震有比選舉重要？」「不爽不要投」、「要自立自強阿」、「一肚子火」、「綠色執政」！