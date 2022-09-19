花東大地震造成多座橋梁斷裂，台南市長黃偉哲19日指示市府工務局，針對全市164座40年以上老舊橋梁進行特別檢測，尤其是楠西等具有高風險的地區，並持續處理老舊建築及古蹟的耐震補強工作，做好萬全準備。

黃偉哲認為，根據中央規定，震度5級以上才需要檢測橋梁；儘管這2天台南市的震度只有4級，但因餘震的震度及頻率都較高，因此市府決定超前部署，責請工務局盤點全市的橋梁。

工務局也指出，依據交通部頒布《公路橋梁檢測及補強規範》、《公路養護規範》，以及《臺南市政府工務局橋梁維護管理作業要點》等相關規定，橋梁定期檢測頻率為每2年1次，並應將檢測結果通知各主管機關辦理後續維修工作。

另外，凡有重大事故、颱風、地震（5級）發生後，將針對需要的橋梁進行特別檢測；平日則對重點橋梁進行經常巡查。此次花東發生大地震後，該局將對全市164座40年以上的老舊橋梁進行特別檢測，並持續務實辦理橋梁維護管理相關作業，提供市民通行安全與便利。