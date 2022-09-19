嘉義市首座機車駕訓班「嘉義高工機車駕駛訓練班」今天啟動，鼓勵考照前先上課。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市近年來機車事故比例占整體交通事故的8成，而考機車駕照缺乏訓練場地，為提升學生族群騎車機車安全，嘉義高工機車駕駛訓練班19日啟動，市長黃敏惠感謝交通部、教育部及嘉工促成嘉義市第1座機車訓練場，也籲請民眾考照前先到駕訓班上課受訓。

黃敏惠、交通部道安會執行祕書黃運貴、教育部政務次長蔡清華、交通部公路總局主任秘書林義勝、中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親及嘉義區監理所長黃萬益等人啟動「嘉義高工機車駕駛訓練班」。

黃敏惠表示，嘉義市人口密度全台第2高，嘉每年交通事故約3000件，機車肇事比高達8成，交通事故總受傷人數約3900人，而機車事故受傷就有3100人，足見交安教育及訓練非常重要。

黃敏惠說，「所有問題都是教育的問題」，用路安全是社會共同的責任，很欣喜嘉義高工提供訓練場，讓嘉義市首座機車駕訓班順利啟用，讓想考照的機車族能有場所接受正規訓練，期盼未來能開放更多練習的場地及時段。

市府表示，已爭取到今年交通部增加機車駕訓班補助名額，原定250名增加為450名，每人補助1300元，另外，市府加碼補助300名，且對本市中低收入戶及低收入戶，除中央補助1300元外，市府將加碼全額補助，地方與中央一起努力，培養機車族群用路安全觀念。

市府表示，為提高嘉義市監理站開放機車練習的便利性，已協商取得共識，增加場開放時間，上班日除上午10時至12時、下午15時至17時考照時段及不定期學校團體參訪外，其餘上班時間8時至17時都開放民眾練習。