西敏寺的上空又現不可思議的彩虹

8日英國女王伊莉莎白二世駕崩當天，在溫莎城堡的民眾都被天空一道雙彩虹給震懾。如今國葬前夕，倫敦的天空竟出現一片黃澄澄，美麗彩虹劃破天際，彷彿象徵女王跟大家做最後告別。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)18日報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日下午，在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡與世長辭，享耆壽96歲。為期4天開放民眾瞻仰英女王靈柩，數十萬人歷經1超過109小時的等待，就在隊伍即將關閉前夕，抬頭一看，西敏寺上空又出現不可思議的彩虹，依著大笨鐘，平靜感頓時湧上心頭，彷彿大自然也在向這位在位最長70多年的君主致敬，也正式道別。

彩虹再現另英國民眾心有戚戚焉，簡直與女王駕崩當天出現2道彩虹相呼應，不少網友和公眾人物也在網路轉發這動人的剎那，被美景驚豔之餘，感嘆這是女王傳遞的一個訊號，「她真的離開，永遠留在世人心中」、「美麗的超現實主義，她是地球的天使」。