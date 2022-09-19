藝人薔薔(林嘉凌)從節目《我愛黑澀會》出道，嗆辣又直率的說話風格，讓她擁有一大批死忠粉絲，常受邀上各大綜藝節目。近來她飛到歐美度假，還在冰島藍潟湖(Blue lagoon)打卡，身穿彩虹比基尼超級吸睛，她更拿當地火山泥狂抹整張臉，讓網友們全都快笑瘋。

薔薔昨(18日)曝光冰島藍潟湖的泡湯照，可見她身穿紫色漸層比基尼，表現出腹肌的緊實線條，也秀出D罩杯胸型和纖細蠻腰，好身材藏都藏不住，此外大素顏的她，也在湖中擺出各種姿勢，一臉燦笑搭配小麥色肌膚，散發一股健康自然美，而湖景也讓她大讚：「溫泉太美太舒服了！不然平常真是冷的半死」。

薔薔D級胸圍和纖腰，在湖中全展示給大家看。(圖/薔薔 FB)

薔薔這趟冰島行體會到超高的物價，「冰島東西真是貴的誇張！一碗超不正宗的炒河粉要價800塊台幣，嚇死人，口味也真是吃不慣；加個油要5000塊，真是離譜離譜！」於是，看著一大片火山泥，她笑說難得面膜不用錢，一定要塗到最滿不能浪費，「能挖多少是多少，這樣才划得來，不然其他都要錢，氣死人。」

薔薔臉上狂抹藍潟湖火山泥，稱想趁面膜不用錢美容。(圖/薔薔 FB)

美照一經上傳狂吸超過2萬人按讚，不少去過冰島的網友對物價很有感，「冰島的物價真的超貴！記得以前我們只不過在便利商店吃一個熱狗要300」、「冰島沒有什麼生產的東西，幾乎很多都是從其他國家進口，所以一定比較貴哦」、「這樣子一比較妳才知道生活在台灣是多麽的幸福啊！」