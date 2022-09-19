近日發生多起地震，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（19）日宣布，暫停2天公開拜票行程，以祈福、關心或內部活動為主，盼望高雄平安。她也痛斥，蔡英文總統召開防災會議，讓花蓮、台東縣政府枯等待命2小時，結果念完稿就離開，根本是冷血。

柯志恩今晚在臉書指出，一連三天，多起地震，各地陸續傳出災情，已不幸造成1位國人往生、百人受傷。願逝者安息、傷者平安。這次地震災情，高雄累積43所學校受災，居全台之冠，但所幸情況多屬輕微，建議市府加強對校園的公安巡檢，確保大家安全。同時，她已請競選總幹事、立委吳怡玎全力支援受災學校向中央政府申請相關協助，讓師生盡快恢復正常校園生活。

柯志恩也宣布，這2天暫停公開拜票行程，避免熱情的鄉親因餘震而發生意外，以祈福、關心或內部活動為主，盼望高雄平安。此外，這次地震，東部受創至深，也需要國人多加關心。

「天災當頭，不分藍綠。台灣平安，為高雄祈福、為花東加油！」柯志恩呼籲，防災如作戰，每一分秒都極其寶貴。第一線人員非常辛苦，希望中央政府能盡可能給予地方政府協助，而不是造成困擾、影響救援。

柯志恩也怒批，蔡英文總統召開防災會議，讓花蓮、台東縣政府枯等待命兩小時，結果念完稿就離開，根本無意了解地方災情，相當冷血，而行政院長蘇貞昌到花蓮勘災突改行程，造成地方政府困擾。