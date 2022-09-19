奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）外表俊美，早年拍攝經典電影《鐵達尼號》走紅全球，是萬千少女的夢中情人，私下的感情生活也相當精彩，被外界戲稱是「嫩模殺手」，因過去交往對象多為年輕貌美的模特兒，且年紀均不超過25歲。 近期他與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）傳出熱戀消息，有外媒找到吉吉哈蒂德的父親穆罕默德（Mohamed Hadid）詢問，他表示：「相信他們只是好友」。

根據外媒《每日郵報》報導，吉吉哈蒂德的父親是房地產大亨穆罕默德，他向媒體表示自己非常喜歡李奧納多，「4、5年前我在法國聖特羅佩遇到了狄卡皮歐先生，他是個非常好的人」，不過談起女兒和對方的關係，穆罕默德透露「他們是朋友，他們已經認識一段時間了」，他說自己沒有和女兒聊過李奧納多，堅定認為「我不認為他們在約會，我相信他們只是好朋友」，他補充自己是真的不知道，被問到如果女兒說他們在約會是什麼感受，穆罕默德保守地回答：「我不會評論我女兒的私人關係，我對她和誰約會沒有發言權」。

47歲的李奧納多與嫩模卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）交往5年，女方因即將超過25歲被外界關注兩人是否會分手，沒想到真如外界預測，剛過25歲就傳出分手消息，隨後李奧納多傳出與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）熱戀，讓不少網友跌破眼鏡，因為吉吉今年已經27歲，不符合往日他挑選女伴的標準，且她曾和前一世代成員贊恩（Zayn Malik）生下一子。

leonardo dicaprio and gigi hadid are the most random thing ever pic.twitter.com/AWW2U6MKqM — ivy (@ohhhhherewego) September 14, 2022

有知情人士透露，兩人決定慢慢來，不急著建立關係，不過也有人透露目前是李奧納多喜歡吉吉，但吉吉目前不想和他談戀愛，事情真相眾說紛紜。