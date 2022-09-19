2022跨聯盟籃球邀請賽今天（19日）第3場賽事由P. LEAGUE+新竹街口攻城獅對上T1聯盟新北中信特攻，是兩職籃聯盟隊伍在這項賽事首次交鋒，特攻在阿巴西上半場就轟下20分幫助下，帶著17分領先進入下半場，雖一度被攻城獅追到只剩4分差距，中信特攻隊再度靠著及時的攻勢再度回到安全距離，最終中信特攻76比68收下跨聯盟邀請賽2連勝。

首節開賽攻城獅李家瑞包括一記三分球連得5分，助隊5比4超前，隨後特攻在阿巴西帶動下打出10比2攻勢站上領先；第2節特攻持續擴大分差，最多曾30比16領先達14分，攻城獅一度靠連得7分將分差縮小到個位數，不過特攻阿巴西再次發威，包括三分打、三分球個人連下6分，特攻在中場休息前以11比2高潮，取得41比24大幅領先。

第3節攻城獅努力追擊，攻守上都相當積極，曾追到43比47只剩4分落後，特攻連續3記三分球再將分差拉開，這一節打完特攻遙遙領先24分；持續在後頭追分的攻城獅，第4節尾聲又是追到個位數領先，不過特攻就是能堅守住領先位置，最終新北中信特攻8分之差收下勝利。

新北中信特攻阿巴西攻下全場最高28分，並抓下10記籃板，林韋翰贊助12分，譚傑龍鞏固12籃板；新竹街口攻城獅以朱雲豪14分最高，林宜輝13分、伊波卡11籃板。