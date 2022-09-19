桃園市武陵高中參加語文競賽獲得佳績，師生10人取得全國賽代表權，其中高一新生報名參加原民語競賽踴躍，成績亮眼。校長林煥周說，學生在暑假利用視訊訓練，得到佳績真的不容易。

林煥周說，因為學校暑假期間工程多，暑輔採線上教學，語文競賽選手同樣如此，但在桃園有10人取得代表權，是全市最多，很不簡單。

高二學生廖唯彤在書法獲得桃園市第一，她說，書法學習9年，覺得寫書法相當放鬆。有時候會在清晨5時起床練習。高一時獲得桃國第二，經過1年努力後，終於進步拿下第一。

高二學生李亭蓁在國語字音字型拿到第二，她表示，曾在小五拿到全市第二。覺得練習字音字形可以認識很多奇怪的字。高一的梁勝宥則在國語字音字形獲得全市第一，他說，第一次考試時，不知道答案要寫在格子裡，甚至連考卷背面還有題目都不知道。他也分享訣竅，有些字太生僻，會用部首推敲念法。

高二學生傅晴在閩語字音字形獲得全市第二，他說，因為閩南語好，被老師找去練習。她覺得最困難的是要把閩語用中文寫出來，例如「口座」是帳戶的意思，但不只音對，字也要正確。

高二楊雲淇在作文獲得全市第二，她說，國中曾在桃園獲得第一，楊雲淇表示，自己喜歡看小說，國中小早自習會看自己帶的書。她也說，這次考試題目是「圓的聯想」，跟她國中參賽獲得第一的題目一樣，她以人生境界到最後就會變成圓融為主旨，獲得評審青睞。

高二張育嘉在閩南語情境式演說獲得全市第二，他表示，因為小三時太吵鬧，老師希望他午休練習演說，不要在教室打擾同學，開啟他閩南語演說之路。張育嘉說，比賽時要讓自己有豐富的情緒，講話需抑揚頓挫，就會獲得評審青睞。

老師宋潔茹則是在教師組國語字音字形獲得桃園第一，她說，參加比賽已經10年以上，因為老師工作忙碌，大多利用下班時間或者假日練習。她認為，逼自己用當下直覺反應判斷才是正確的答案，要靠長期苦練才會做到，希望能拿到全國特優。

高一學生劉方在原住民族語朗讀撒奇萊雅獲得全國代表權，他說，小時候住在花蓮，常聽阿嬤講族語，比賽前每天練習3小時，也透過不斷練習，讓族語越來越好。高一學生張少洋則是在阿美語獲得第一，張少洋說，原本是為了證照，但如今是想要學習自己的語言。高一學生林蔡允淮在卑南語獲得全市第一，他說，奶奶是原住民老師，一開始是奶奶教稿子要怎麼念，每天不斷練習逐漸進步，他提到，族語是根源，現在還是會回去台東，跟族人、親戚，學習發源自哪裡，祖先在做什麼。