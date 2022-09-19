立法院新會期即將開議，黨團將協商數位發展部歸屬哪個常設委員會主審，數位部長唐鳳今出席由數位產業署主辦的2022「新現代五項科技運動會」時強調，要排在哪個委員會尊重立法院決定，「當然尊重立法院決定」。

唐鳳在數位產業署署長呂正華陪同下，前往北市北投運動中心「新現代五項科技運動會」競賽會場，親自下場體驗包括VR射擊、智慧平衡板及數位箭靶等項目，唐鳳表示，新現代五項科技運動會很有意思，每個項目都有特色，他今天操作體驗最有心得與分數最高的項目，是透過智慧平衝板控制的貪食蛇競賽遊戲。

唐鳳表示，新現代五項科技運動會是以數位科技結合運動和遊戲的競賽，希望藉這個活動提升運動參與的樂趣，增進大眾對運動科技的認識，進而提升全民的運動意願。

唐鳳指出，科技運動會相對傳統運動會較不受時空限制，運動完隨時可以把成績上傳，歡迎大家在10月25日前，到全國13個合作場館，使用數位科技運動器材加入競賽。

此外，對於數位部是否想歸屬於哪個委員會，唐鳳表示，不管是分在哪個委員會，數位部絕對都認真回答，有機會可以說明政策，自己都非常感謝，要排在哪個委員會「當然尊重立法院決定」。