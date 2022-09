深受跑者喜愛的大型馬拉松賽事:高雄富邦馬拉松、臺北馬拉松將於10月30日、12月18日陸續開跑,富邦金控全力為熱愛運動的跑者應援,也為地球永續應援!富邦金控持續推動「Run For Green」為跑者種樹,更進一步打造線上「富邦永續森林遊戲」,祭出包含陽光伏特家太陽能板產權等多項「綠色」大獎,邀請民眾走進線上富邦永續森林、體驗手指馬拉松。

去年富邦60週年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,推動綠色轉型,並結合馬拉松賽事的高人氣,跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松,賽程累積達40公里,富邦金控就為跑者種下一顆樹。「Run For Green」計畫第一年即成功串連全台七大縣市,攜手新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣等七縣市共同響應,以「沿海防風造林」、「生態復育」、「復原生物多樣性」為主軸,目標五年內為台灣種下十萬棵樹。今年度富邦金控延續推動「Run For Green」計畫,為跑者種樹,同時更自即日起至12月31日推出為期4個月的線上「富邦永續森林遊戲」,期待透過網路傳播力將永續概念帶給更多民眾,加速實踐永續生活。

富邦金控「富邦永續森林遊戲」,除帶領民眾認識台灣樹種分布及特色外,更透過「手指馬拉松」小遊戲讓民眾線上體驗馬拉松的樂趣。富邦金控更提供「月月早鳥禮」、「任務達成禮」、「永續大使禮」等多項互動獎勵,獎項包含超商500元禮券、桌上小農田、運動裝備包、富邦勇士T-shirt,與可客製繡名之限量富邦悍將環保球衣;除此之外,只要民眾分享自己與富邦球星及贊助運動員的姓名牆頁面,還有機會獲得律動機、Apple Watch 8,以及陽光伏特家太陽能板產權等多項超值好禮。其中,太陽能板產權價值達25,000元,獲得的民眾將可每兩個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金,創新的好禮邀請民眾也有機會親近綠色永續能源,與富邦一起成為地球隊的一員。此外,只要9月完成「富邦永續森林遊戲」互動,還有機會免費獲得臺北馬拉松半程馬拉松名額,讓線上、線下每一步都算「樹」。

富邦金控是目前全台唯一支持國內四大馬拉松賽事(臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松)的企業,且自2020年起富邦金控亦主動響應聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)之運動拯救氣候倡議行動(Sports for Climate Action),結合企業贊助資源與賽事單位合作,積極推動綠色賽事,於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳,將綠色循環概念導入賽事行銷,並於三大運動領域中共執行七場綠色賽事,累計減少碳排超過1,230公斤。富邦也持續協助合作夥伴綠色推動轉型,臺北馬拉松即響應富邦「Run For Green」精神,於2021年獲英國標準協會(BSI)頒贈ISO14067碳足跡盤查認證,創全球馬拉松首例,臺北馬拉松更宣示未來將以2021為基準年,逐年減碳3%。