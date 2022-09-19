台東昨（19）日發生全台有感的規模6.8地震，各地災情頻傳。一名住在高雄的網友分享，全部的社區電梯就這麼剛好都被地震震壞，由於汽車停在地下室B5，「我他X從地下室爬樓梯回房子，要爬31層…」，消息曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，自己住在北高雄某棟去年剛落成的大樓，社區電梯前一天才壞掉修到隔天半夜3點多，沒想到下午15時許，電梯再度因為地震無法使用，「兩天壞兩次」，讓住在26樓的她忍不住抱怨，「我他X從地下室爬樓梯回房子，要爬31層…會不會爬到一半累死在樓梯間，過幾年後才被人發現成了乾屍啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「睡公園」、「你們大樓的公設好脆弱」、「我會直接全家帶去住飯店」、「是我乾脆不回家了」、「帶報紙，累了可以躺一下」、「哪個建案這麼誇張」、「不買透天怪誰？」、「30層應該是不錯的社區了，物業還沒處理完阿」。

原PO則透露，由於衣服、保養品都在房間裡，他身上只剩錢包、手提包，雖然可以先住旅館，但他是居家上班，所以隔天白天前必須得回家。原PO指出，其實該棟房屋的建商風評不錯，只是第一年管委會就換物業，幸好電梯修了5小時後，終於在晚間20時許修好，讓原PO大嘆「終於可以回家了」。