北市南港區經貿二路一處工地9月19日下午3時許，一名泰籍移工遭飛落護欄擊中，送醫搶救不治，北市勞動局長高寶華表示，該工程違反職業安全衛生法部分將從嚴處分，並要求工地立即停工。

勞動局表示，當時工地1樓取土口旁因鋼筋下料吊掛過程中，吊桿末端不慎碰撞橫梁，導致鋼筋失去平衡撞擊取土口護欄，造成護欄飛落至地下4樓，擊中一名泰籍移工，經送醫搶救仍於宣告不治。

高寶華表示，該工程違反職業安全衛生法部分將從嚴處分，並要求工地立即停工，施工單位需提出復工計畫，經審查合格後才同意復工，非經勞動檢查處審查合格不得使勞工在場作業。

勞動局表示，案發後派員到場調查，發現該工地未依起重升降機具安全規則第63條第2款規定，於使用起重機具從事吊掛作業前檢視荷物的形狀、大小及材質等特性，以估算荷物重量，或查明其實際重量，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，也未依營造安全衛生設施標準第20條第7款規定，於護欄前方二公尺內的樓板、地板，不得堆放任何物料、設備，以致肇災。