國民黨高市前金新興苓雅選區市議員參選人許采蓁，今（19）日首度懸掛她與已故父親、前高市議長許崑源的合體看板，上頭寫著「蓁心蓁意，飲水思源」8個字，感性訴求充滿親情之愛，也藉此告訴鄉親，她會勇於承擔並完成父親未完成的任務。

許采蓁提及，回溯父親首度當選高市議員時，是1994年，當時自己是個9歲小女孩，父親在地方服務長達近30年，是一生最打拚的地方，大家對於父親突然離世感到痛心及不捨，因此她才一肩扛起父親生前所有好朋友們的寄托，勇敢站出來，面對這次艱難挑戰。

許采蓁後援會會長前市議員陳乃靜透露，這塊父女合體競選看板，懸掛在青年路家具街頭，是由許崑源的好友免費提供，他讚賞許崑源做人做事的成功，很多曾受其恩惠或幫助的人，都很鼓勵他的女兒許采蓁接棒，因此願意出錢出力，以報答許崑源的恩情。

陳乃靜認為，許采蓁不是一般的政二代，如同一位鄰家女孩，雖然相當單純，但面對選情艱困不會退縮，她沒有其他參選人擁有豐沛的財力與人力，需要靠所有鄉親一票一票來情 義相力，呼籲大家給這位年輕人機會，延續前議長許崑源的服務精神，為地方服務。