美國在台協會（AIT）高雄分處長期致力為南台灣偏鄉學童，帶入國際觀點及美國價值，19日與清景麟教育基金會攜手，邀請美國國務院親善藝術家Pauline Yang，以清澈細膩如詩般的演奏風格在衛武營舉辦「琴鍵上的外交」音樂講座，與南台灣偏鄉學子互動。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪19日表示，鋼琴家Pauline Yang 5歲就開始學鋼琴，7歲在華盛頓特區，贏得她在國際比賽中的第一個勝利，11歲小小年紀，即在費城管弦樂團舉行首演，並於紐約卡內基音樂廳舉辦獨奏會。同一年，進入國際知名茱莉亞學院就讀，爾後在南加州大學獲得鋼琴演奏碩士學位，及塔夫茲大學獲得國際關係碩士學位。

Pauline曾受美國駐日本、阿迪斯阿貝巴、葡萄牙和奈及利亞等各國大使館的邀請出訪，進行公共外交，出訪期間Pauline透過一次次的公開音樂會、大師講座、演奏會和研討會，充分展現外交軟實力，促進跨文化理解，彈開民族隔閡，連繫跨國人民情誼，並紀念亞太裔對美國及全球歷史、社會和文化的貢獻，2008年更被評選為《Glamour》十大傑出大學女性之一，是相當優秀傑出的才子佳人。

楊佩琪指出，此次適逢Pauline回台，由AIT安排於全台各地進行演出，南台灣則由AIT高雄分處，透過清景麟教育基金會的安排，19日邀請偏鄉國中師生共百餘位，前往國際級藝術殿堂-衛武營國家藝術文化中心，聽取Pauline分享在異鄉學習音樂的生命故事與心路歷程。

清景麟教育基金會表示，該會自2017年成立以來，長期支持服務超過20所高雄市偏鄉國中小，踏查各校的同時，發現許多學童擁有不可限量的音樂潛能，校方也積極規劃相關培育計畫，這次活動特別媒合高雄市那瑪夏國中、寶來國中、田寮國中及六龜高中等針對音樂藝術文化有所發展的學校參與，期待透過與名師的交流，讓世界走進台灣，深入偏鄉，彈奏激發穿越國界的動人樂章。

19日當天，Pauline帶來多首精彩演奏，第一首仍以她這10幾年來習慣作為開場曲目，由「約翰·塞巴斯蒂安·巴哈」創作的詠嘆調「Sheep may safely graze」，揭開19日的表演，透過黑白琴鍵，開啟繽紛藝術於空中交流，隨著音符解放禁錮，輕觸療癒在場每一縷靈魂，並與現場孩童分享學習歷程。

Pauline感性的說，她的啟蒙老師曾勉勵她，學習不是整天關在琴房練琴，強調多融入觀察生活，會獲得更多反饋，藉此鼓勵孩子，多元學習，品味生活，勇敢追夢，熱愛你所愛，並感恩所擁有的一切都得來不易。

來自那瑪夏國中的楊儀姍同學興奮的表示，之前在課堂上曾聽老師介紹過衛武營，今天實際走訪，那些以往在書本在螢幕那端的景象，實際呈現眼前，感覺好奇特，今天也是第一次在這麼正式的表演場地聆聽國際級大師的表演，臨場震撼與感動，難以言語形容。