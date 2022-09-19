《聽見心嘻望》由一群卡薩布蘭加「嘻哈超正學院」師生領銜演出。（海鵬提供）

因為演出坎城影展競賽片《聽見心嘻望》大獲各界矚目的男主角、摩洛哥饒舌歌手阿納斯巴布許，最近回到摩洛哥重新展開他一手創立「超正學院」的嘻哈教學。阿納斯因緣際會演出電影《聽見心嘻望》大紅全球，有趣的是，19歲便自學饒舌的他，從饒舌歌手斜槓嘻哈老師不過3年，竟就接到美國國務院任命他為「摩洛哥嘻哈大使」，並贊助他巡迴美國演出所有費用。

原為摩洛哥饒舌歌手的阿納斯，曾以藝名「Bawss」在當地廣為人知，但由於作品常觸及社會、政治、信仰等敏感議題，星運載浮載沉，一度讓他懷憂喪志。阿納斯曾以饒舌音樂講述「卡薩布蘭加爆炸案」成為創舉，並帶領人們紀念罹難者、走過哀傷，更創立「超正學院」，希望讓更多年輕人正向認識嘻哈，因此被導演納比爾艾尤許發現，將他的生活故事與經歷，編入電影《聽見心嘻望》中，並讓他親身演出、在片中教授學生認識嘻哈，以音樂表達自己，進而找到人生意義。

阿納斯認為「嘻哈不只是嘻哈」，更是一股能表達真相、觸動人心的力量，也坦言直到當了老師才開始認識、喜歡自己，他常透過藝術創作來談論世界，音樂作品大受全球喜愛，被美國《綜藝報》形容為：「勢不可擋的青春力量！」電影23日在台上映。