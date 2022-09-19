死刑犯邱和順遭指控向其他收容人用本票借款1200萬元，遲未歸還。新北地檢署今偵結，認為邱和順犯罪嫌疑不足，諭知不起訴處分。

檢方接獲告發指控，邱和順2019、2020、2021年曾在獄裡向收容人劉男、張男、邱男借款，邱和順聲稱他急需用錢，借款後會開立本票擔保，不過3人都沒有錢可借出，邱男未借款成功。

檢警後續偵訊3名收容人，劉男說，邱和順要求借200萬元，但會開600萬元本票，邱說自己是司改會的救援對象，背景很硬，很快就會出獄，將幫忙他弄到外役監、假釋機會；張男指出，邱和順說出獄後會有很多錢，拿出500萬相當容易，但他當時認為對方在胡說八道，完全沒有相信邱說法；收容人邱男則稱，邱和順說自己的非常上訴會成功，因此想要借款100萬元。

不過，邱和順偵訊時否認有詐欺犯行，他表示，劉男、張男、邱男同意借款給他或要求他出獄後幫忙提款，3人都同意要給他生活費，但都沒有拿錢給他，因此才會有本票存在，且本票後面都寫有蕭姓司改會辦公室人員的姓名，他也跟其他收容人說，如果找不到他，可以透過司改會的人來找。

邱和順的辯護律師則稱，收容人可能是得知邱和順有機會在2019年出獄，獲得鉅額補償金，才會佯稱要借錢給他當作生活費，邱和順才會開立本票。

檢方根據收容人等說詞認為，雖然借款金額不一，但都是從本票得知借貸往來，收容人與邱和順討論借款的時候，應該知道邱長期關押在監獄，邱也沒有掩飾任何身分，難認有詐欺取財犯意，且未有積極證據證明其有不法犯行，因此諭知不起訴處分。