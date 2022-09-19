近日地震不斷，臺灣各地災情陸續傳出，不少受災企業面臨建物及設備毀損等，致營運遭受影響，臺灣企銀第一時間主動關懷企業戶，以協助「0206花蓮大地震」重建的豐富經驗，提供受災企業融資資金，如受災戶有協處需求，臺灣企銀於全台125家營業據點提供融資與輔導窗口，戮力提供各項金融服務。

臺灣企銀配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」，針對地震受災企業提供復工營業所需資金，亦與信保基金合作給予最高9成之信用保證，且送保期間免收保證手續費，同時臺灣企銀協助受災中小企業戶向經濟部申請本項貸款利息補貼，以舒緩企業短期資金壓力。

臺灣企銀長期扶持花東地區均衡發展，深知當地企業戶的金融需求，這次的地震在花東地區影響甚大，臺灣企銀已啟動緊急金融支援積極協助。

近期地震再次喚起民眾對住家安全的警覺，臺灣企銀透過每年度舉辦的「都更危老博覽會」，積極推廣智慧建築、綠建築等安全抗震等智慧住宅新趨勢，以互動及輔導方式激起社會對都更危老的關注，讓民眾快速掌握都更危老專業及資訊，提供建商所需資金，從前期整合、建築融資到工程進度控管、信託及續建機制提供一條龍專業服務，協助創造都更危老重建多元價值。

臺灣企銀總在災害發生時立即啟動緊急金融措施，提供中小企業度過各類災損困境，每一次的服務行動，正是為了實現社會對金融業的期待。臺灣企銀除了努力精進多元金融服務外，亦深化關注環境保護、社會責任及公司治理，臺灣企銀將持續發揮金融影響力，善盡企業社會責任。