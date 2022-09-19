美國聯準會在7月一次升息3碼，各家行庫掀起一波美元優利定存專案熱潮，華南銀行鎖定中小企業及個人戶客群，續推出限時限量美元優利定存專案，利率再加碼，9個月期年利率最高可享3.08％，民眾可把握進場布局美元的時機點。

華南銀行本次推出的限時限量美元優利定存，不需要搭配理財產品，只要符合以新台幣結購或以新資金匯入，即可享有6個月期年息2.88％、9個月期年息3.08％的優利定存，個人戶單筆最低金額1萬美元，企業戶單筆最低金額3萬美元，專案活動期間自即日起至2022年10月31日或額滿即提前截止。

華南銀行持續優化外幣SnY數位帳戶，匯率到價通知、預約週期性結匯等外匯數位服務，提供客戶完善便利的數位金融體驗，另推出專屬「外幣SnY新戶禮」活動，首次開立華南銀行外幣SnY帳戶且成功啟用，並於開立後登入SnY APP者，即可獲得「便利商店電子禮券新臺幣50元」，限量30,000份，活動期間每人限領乙份，額滿為止。

近期美國聯準會在通膨壓力下，加大升息幅度，使得美元匯率走勢相當強勁。華南銀行表示，在急劇變化的金融環境下，持續跟上升息腳步，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，並可參與美元升值的機會，為滿足客戶資產配置多元性，華南銀行將持續關注市場走勢不定期推出優惠專案。