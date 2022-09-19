當年製作《全民大悶鍋》的綜藝教父王偉忠今（19）日對於現在台灣政治的發展氛圍，有了自己的看法，他認為現在不同立場的族群，彼此間已經開始仇恨，甚至什麼都要分門別類，「照這樣分下去，台灣的『中共同路人』會比『非中共同路』人多！」引發討論。

王偉忠今日接受了Yahoo TV《今天誰來沛》代班主持人唐湘龍專訪，對於現在的媒體生態，王偉忠指出，當初喊著要黨政軍要退出所有媒體，馬英九就退出了，甚至還因為這個事情被告，「你們叫我退出，我就退出了，我是馬英九，我一定晚上咬著棉被哭！」王偉忠坦言，即便現在有了新聞自由或者是言論自由，但又有哪一個人可以「保持相對性的中立」？

王偉忠也強調「黨政軍要退出媒體是對的，媒體就是多樣性，可是換了一個天地之後，媒體愈來愈少樣性，名嘴愈來愈少樣性」，不過同時他也點出，現在的名嘴就只有「藍的」和「綠的」，而現在藍的就剩幾個而已，「以前藍的跳綠了，原本綠的變得比綠的還要綠」，唐湘龍也開玩笑地說出媒體圈有句座右銘「媒體要自律，要自己變綠」。

對於台北市年底的選戰，王偉忠自稱是台北市的「老市民」，他認為各黨候選人都是沒有經過黨內初選就被指派來選的，而既然是指派來的，當選之後一定聽指派你來的人嘛！「我不懂政治，但是我懂人情世故」，王偉忠更感嘆，以前不管是藍的，還是綠的同行，雖然立場不一樣，但還是可以當好朋友，這樣的氛圍很好，但這幾年對不同族群的人開始出現了恨意，甚至什麼都要分門別類，「照這樣分下去，台灣的『中共同路人』會比『非中共同路』人多！」