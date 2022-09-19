無黨籍義竹鄉長參選人黃政傑陣營質疑公所近日宣傳要在鄉立圖書館辦親子活動，卻不提供做弱勢童補救教學，有雙重標準之嫌。（黃政傑陣營提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉民間打算引進弱勢補救教學，原向義竹鄉公所商借鄉立圖書館作為教學據點，遭公所以建築結構安全疑慮為由拒借用，無黨籍義竹鄉長參選人黃政傑陣營質疑公所近日宣傳要在圖書館辦親子活動，質疑是雙重標準。義竹公所澄清有建議另尋場地，並非不借用，強調閱讀起步走屬短期活動，由於近日地震頻繁，公所將更換場地。

黃政傑陣營指出，嘉義縣弱勢補救教學在許多鄉鎮陸續舉辦，近期義竹將成試辦據點，鄉長黃阿家原已允諾借用鄉立圖書館作為學童學習場域，近期公所以「建築結構安全疑慮」問題，婉拒借用，教學義竹分部小組緊急尋找替代方案，至今仍然未果。

黃政傑陣營說，如真如公所所言，圖書館有建築安全結構問題，無法借用，為學童人身安全著想，值得嘉獎讚許，但9月15日公所在社群媒體宣傳將於圖書館舉辦「親子活動」，活動場次甚至多達4場，對照公所說的「建築結構安全疑慮」，而婉拒借用給弱勢學童作為學習據點，存在雙重標準疑慮！

黃政傑陣營質疑，鄉立圖書館為公共財，是鄉民皆可享用資源，如建築結構真有安全考量，是否應該立即封閉，如結構沒有安全疑慮，公所資源是否已淪為個人政見宣傳利器？

公所表示，圖書館建於1985年，今年委託台南市結構工程技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估，評估認為需做結構補強，公所已積極處理規畫補救，至於8月29日義國中校友會副理事長翁麒耀博士拜訪鄉長，商借相關地點作為弱勢補救教學地點，鄉長答應把圖書館作為弱勢學童補救場地，但也表示圖書館日後將進行建築物耐震補強，若考量到長期且晚間無管理人員在場，建議另尋場地，並沒有不借用，且據了解目前本學期參與補救學生人數為0人。

公所強調，圖書館可以繼續使用，沒有立即性危險，公所會積極尋覓經費進行局部改善，同時為讓偏鄉的義竹不落人後，爭取教育部補助經費，辦理閱讀活動，由於地震頻繁，考量到小孩權利與安全，將更換場地，繼續嘉惠義竹子弟。