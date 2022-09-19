民進黨台中市長參選人蔡其昌(左)指出，台中舊城發展停頓4年，他若當選將立即推動相關建設。(林欣儀攝)

台中市舊城區該如何振興？是每任市長的重要課題之一，民進黨台中市長參選人蔡其昌19日舉辦翻轉舊城區計畫座談，宣布將中區再生納入十大建設政見，將打造天空之廊、強化公辦都更並活化閒置空間，他也批現任市長盧秀燕讓舊城區發展停頓，相當可惜。

市府駁斥停頓4年的說法，指盧秀燕就任後積極建設舊城區，不但完成了延宕13年的大智路打通工程，大台中轉運中心也在6月開工；今年更編列2000萬預算，針對火車站周邊街區補助建築本體改善與裝修，盼促進街區產業經濟再生。

蔡其昌說，前市長林佳龍時期在中區再生的推動投入大量資源，但盧秀燕就任後，中區發展停頓、甚至倒退；他上次到中區聽取子街、繼光商圈及中城再生文化協會等在地聲音，未來將持續推動「大車站計畫」，藉以完成台中火車站前、後站縫合，達到新舊串接，盼讓中區成為台中市的新亮點。

蔡其昌也強調，他計畫在中區打造台中新地標「天空廊道」，並成立「住都中心」，透過法人機構的協助推動公辦都更，同時鼓勵私人都市更新，真正解決老舊建築可能衍生的公安問題；此外，他將與民間力量結合，讓有創意的單位進駐中區閒置空間，達到城區活化與再利用，希望打造城市博物館。