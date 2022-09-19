總部位於香港的青萌公司（Growgreen）發佈了用於種植香草、果類、花卉和蔬菜的室內智能水耕栽培設備「aspara智能種植機」（aspara Smart Grower），它採用可拆卸水箱來自動澆灌植物，並以可改變光譜和強度的LED「種植燈」來刺激植物在不同階段茁壯生長。

aspara智能種植機使用一系列感測器來檢測和監控多項對於植物生長非常重要的變數，包括濕度、光照強度、水位和營養量。這款種植機使用Nordic Semiconductor供應的nRF52832 SoC，利用其帶有浮點運算單元（FPU）的功能強大64MHz、32位元Arm Cortex M4處理器，從而可計算這些變數並進行任何必要的調節，以實現最理想的植物生長。青萌表示，與在土壤中進行栽培的條件相比，利用應用內置種植程式的輔助，植物生長速度可提高50％。

使用 Nordic推動的低功耗藍牙 (Bluetooth LE)無線連接技術，種植機可以連接到安裝「aspara」應用程式的iOS和Android智能手機。當水箱需要加水，或者植物需要添加養料時，這款應用程式可以通知使用者進行操作。使用者還可以查看種植資料，並獲得改善植物健康生長的有用提示。

青萌的創辦人暨執行長梁廣偉表示，我們設計aspara種植機產品系列目的在提供經過最佳研究的種植環境，以實現理想的植物生長結果。種植機的內置技術可幫助控制微氣候環境，並且可以為各種植物提供特定的種植程式。它還應用了最合適的照明和水流，把收成時間縮短至最短四個星期。

該設備由常規的直流電源供電；而種植傳感器，則由電池供電。Nordic的nRF52832 SoC具有超低功耗特性，青萌因此可將感測器的電池使用壽命延長三個月。這款SoC經過精心設計，通過2.4GHz無線電的5.5mA峰值RX/TX電流和全自動電源管理系統等功能最大限度地降低功耗。

梁廣偉說道，創造節水的種植方式對我們來說非常重要。有了傳感器和水耕種植設計，可以計算出最佳生長需要的實際水量，並循環用水。aspara智能種植機的用水量比傳統的土壤耕作方法減少了 90％。

aspara智能種植機榮獲2020年綠色產品獎（the Green Product Audience Award 2020）、2019年亞洲發明大獎（Asia Exhibition of Inventions Hong Kong Award 2019）和2018年美國芝加哥國際家庭用品協會環球創新獎（2018 IHA Global Innovation Award），表彰該設備實現植物快速生長、減少浪費水和能源的性能。

梁廣偉表示，我們在設計產品時，時間是極為重要的考慮。Nordic SDK擁有全套參考設計，它的硬體開發套件有助於加快開發程序。Nordic還建立了由許多開發設計人員組成的開放社群，方便使用者在網上尋求協助和範例。