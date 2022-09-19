台東縣池上鄉近日發生強震，高市府與內政部營建署合作推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助，民眾如有申請意願，高市府也有5處危老重建服務據點，免費為社區提供耐震補強諮詢服務。

高雄副市長林欽榮19日指出，近年來，中央與地方都在持續推動私有建築物耐震補強措施，中央提供每件最高新台幣450萬元補助，協助民眾耐震能力不足的房屋結構改善；高市府則自110年起即積極整合危老重建計畫「一條龍服務」行政流程，以期達到建築執照等各階段流程的簡政便民目標。

高雄工務局指出，為了加速便民，工務局啟動危老2.0「到家服務」，由工務局輔導團隊主動協助民眾申辦，並且提供「危老重建123」以及超過30位建築師的專業服務，並啟動鳳山、楠梓、鹽埕、新興及三民站等5處危老重建服務據點，以加速推動危老重建，讓市民朋友的生活安全有保障。

工務局表示，為了協助市民辦理私有住宅建築物耐震補強，今年度持續與內政部營建署合作推動「私有住宅耐震能力評估補助」，每棟初步評估最高補助1萬5千元，自6月1日起受理申請；另高雄市同步辦理「建築物弱層補強經費補助」，自8月24日起受理申請，受理至同年12月1日，均為部分費用補助符合私有住宅弱層補強補助條件者，每棟最高得補助金額新臺幣450萬元，以減輕民眾負擔金額。