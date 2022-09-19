28歲「義泰混血甜心」歌手瓦倫緹娜首度來到台灣，於19日舉行媒體見面會，在防疫隔離期間經歷了人生的地震初體驗，笑說有感受到4、5次的搖晃，其中主震那次還是發生在剛洗完澡時，她看著吊燈晃來晃去一度驚慌想要打電話向同事求救，不過幸好有聽到廣播通知將門打開、戴口罩等待指示，最後也一切平安。

隔離期間瓦倫緹娜也沒閒著，因工作人員的介紹而聽了電影《月老》主題曲〈如果可以〉，覺得非常喜歡，會說5種語言的她發揮天賦，在見面會上發音標準地唱著〈如果可以〉。另之前單曲發行時，她發現原來在台灣有這麼多人喜愛自己的歌，抵台之後特別寫了1首曲新歌〈台灣〉，其中還把台北101、臭豆腐、魯肉飯都寫在歌詞裡唱出來，藉此表達對台灣的愛。

瓦倫緹娜之前一直提到想體驗台灣臭豆腐，雖然截至目前為止都還沒如願品嚐到，但在見面會上她斬釘截鐵地表示：「我一定要要吃到才會離開台灣。」並承諾會把自己的臭豆腐初體驗公布在IG上。不僅如此，入境隨俗的她也相當接地氣的到哪都帶著知名零食綠色「乖乖」，希望在台期間一切行程都「乖乖」。