民進黨竹北市長參選人鄭朝方。（截自鄭朝方臉書）

民眾黨竹北市長參選人林冠年。（截自林冠年臉書）

無黨籍竹北市長參選人郭漢章。（截自郭漢章臉書）

竹北市長選舉激戰，藍綠都派重兵搶攻。據藍營內最新民調顯示，國民黨市長參選人林為洲以31.6％支持度暫居第一，民進黨市長參選人鄭朝方獲24.7％居次，無黨籍市長參選人郭漢章獲12.6％支持，民眾黨市長參選人林冠年有7.4％支持。

進一步交叉分析，林為洲在40歲以上竹北市民中，支持度全都大幅勝出，但20至39歲竹北市民則較青睞鄭朝方，與兩大政黨支持屬性基本相仿。

此外，最新民調也顯示，年底竹北市長選舉，一度會投票的民眾占47.4％，可能會投票的民眾占28.8％，確定不會投票的僅有17.1％，6.7％民眾仍未確定。

而與今年4月上旬同一民調公司所做民調相較，林為洲由原先僅領先鄭朝方2.5個百分點，擴大為領先6.9個百分點。但兩人支持度各成長12.3與7.9個百分點，而民調未表態人數則由40.5％大幅降為23.7％。

該份民調由藍營人士委託TVBS民調中心，於9月12至16日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1083人，正負誤差3％。