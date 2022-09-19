餘震還沒停！19：30花蓮規模4.5地震 最大震度台東4級 19:392022/09/19 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19:30花蓮卓溪發生芮氏規模4.5地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（19）日19：30發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府南南西方89.3公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度18.1公里。各地最大震度台東4級、花蓮、南投3級，嘉義2級，高雄、雲林、台南、彰化1級。 極淺層地震搖不停 一夜11連震！最大規模4.4、花東震度4級 連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃 台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級 #地震 #花蓮 #最大震度 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 03:392022/09/19 生活 2天搖145次！鄭明典一圖曝「震央位置變化」網驚：是魔法陣 10:352022/09/19 生活 台東縣池上鄉凌晨再地震 規模4.1最大震度4級 03:452022/09/19 生活 23年前921歷歷在目！蔣萬安吐8字喊：震災時要有「這東西」 17:452022/09/19 政治 玉里民宅被震垮！他PO一張暖心照 千人按讚：天佑台灣 12:252022/09/19 生活 我家附近有斷層嗎？輸入地址「3步驟」快速查詢 13:092022/09/19 房市新訊 6.8強震震垮民宅！7-11金庫找到了 屋主保險箱還在瓦礫堆 09:072022/09/19 生活 還有大地震？學者、關聖帝君都預言這地點 網嚇：天佑台灣 16:152022/09/19 生活 住家附近有地震斷層嗎？輸入地址3步驟快速查 08:372022/09/19 生活 參加防災會挨轟「念完稿就走」 蔡英文今道歉了 10:282022/09/19 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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