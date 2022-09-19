中央氣象局地震報告指出，今（19）日19：30發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府南南西方89.3公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度18.1公里。各地最大震度台東4級、花蓮、南投3級，嘉義2級，高雄、雲林、台南、彰化1級。

極淺層地震搖不停 一夜11連震！最大規模4.4、花東震度4級
連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃
台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級
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