1枚俄羅斯飛彈襲擊了烏克蘭南部核電廠，不是札波羅熱電廠，而是皮夫登努克蘭斯克核電站（Pivdennoukrainsk nuclear power plant，也稱為南烏克蘭核電廠），爆炸點離核設備還有一段距離，但擊中了其他工業設備。烏克蘭政府譴責這是俄羅斯再次發動核恐怖主義行為。
美聯社報導，據烏克蘭國營電力公司Energoatom所稱，這枚飛彈的彈著點離核電廠僅300公尺。
烏克蘭表示，在俄羅斯部隊持續在戰場上挫敗之際，為了報復，俄軍就會加強對烏克蘭關鍵基礎設施的攻擊。隨後，烏克蘭國防部公佈的黑白閉路電視影片顯示，兩個大火球在黑暗中一個接一個抵達，是飛彈的攻擊路徑。
烏克蘭官方與電力公司都將這次襲擊稱為核恐怖主義，對此，俄羅斯國防部沒有立即回應或發表評論。
南烏克蘭核電廠是烏克蘭的第二大核電站，僅次於屢遭攻擊的札波羅熱核電廠，兩座電廠的反應爐具有相同的設計，差別在於南烏電廠的反應爐僅有3座，而札波羅熱是6座。
烏克蘭電力公司稱，飛彈的爆炸威力震破了工業園區的 100 多扇玻璃窗戶，造成附近的一座水電廠暫時關閉，切斷了三條輸電線路。
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