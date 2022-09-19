為協助台灣業者鏈結中東生技醫療市場，經濟部國際貿易局與外貿協會辦理「前進中東醫療市場商機」線上洽談會，邀集13家國內醫療生技相關廠商，線上與來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特等24家買主一對一視訊洽談，預期商機超過500萬美元

此次洽談會高達79場次，參與的國內業者包含國產骨科醫材業者愛派司、冠亞；提供智慧健康產品的今茂、元皓能源、新世紀、醫百科技；檢測試劑與設備的普生、新醫科技；以及創新醫材的台同、新泰集成、和康生物科技、上銀科技與杏醫等。

貿協指出，中東地區各國受到人口成長、醫療旅遊以及政府醫療政策影響，對醫療產業技術與產品需求大幅提升，致使外科、牙骨材、輔具器材等進口量大增；此外全球醫療朝向智慧科技發展，高階醫療產品為未來發展首要目標。

此次洽談買主多為醫材設備商、醫院診所及連鎖藥局，包括阿聯大公國獲JCI認證的醫院和醫材經銷遍布中東北非地區設備商、以及沙烏地阿拉伯專做跨國檢測的醫療機構集團等，也使得台廠的創新客製化醫材、醫學影像設備等業者更受買主青睞，後續合作計畫陸續傳捷報，如卡達眼科醫材經銷將與新泰進一步討論客製化醫材列印，伊拉克醫材經銷商和阿聯大公國的大型醫療經銷商，則有意代理新醫的X光設備等。