三大法人對貨櫃三雄操作不同調，長榮（2603）今（19）日為現金減資後恢復買賣，儘管股價重挫9.63％、幾以跌停作收，以169元大跌18元作收，但外資買超2,202張，合計三大法人買超1,865張，加計停止交易前二天，呈現連三日買超17,190張，金額15.64億元。

至於陽明及萬海，三大法人則呈現連三賣，對陽明連三賣18,928張、金額達13.47億元；另三大法人也連三賣萬海7,108張、金額5.65億元。法人對貨櫃三雄現階段操作明顯不同調。