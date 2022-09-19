（第一銀行參與「第四屆危老+都更博覽會」，內政部部長徐國勇(右三)、第一銀行總經理李嘉祥(左四)、財信傳媒董事長謝金河(右四)出席。圖／第一銀行提供） 第一銀行積極力挺都更危老重建融資，上半年已核准36件，金額逾新台幣300億元，其中，包括10件自主重建案。值得一提的是，被臺北市政府列管為海砂屋的「天母樺園」社區都更案，第一銀行也將協助提供全額融資。「天母樺園」在歷經近10年整合後，該社區住戶現已全數搬遷完成，並於日前舉行拆除典禮，為繼「尚華仁愛大樓」、「南投埔里中華商場」、「水源路四五期整宅」後，第一銀行協助自力更新之另一指標性個案。為宣傳與推廣都更危老重建，第一銀行於9月17～18日參與「第四屆危老+都更博覽會」，希望喚起民眾對居住安全的重視，同時攜手東亞建經、第一金AMC組成都更危老團隊，展現一條龍的服務精神；由第一銀行協助輔導的水源路四五期自力更新案理事長蔡曾月靜（碰姨）受主辦單位獲頒特別獎，一銀也深感與有榮焉。第一銀行表示，未來仍將持續協助都更危老重建，打造安全、舒適的幸福好宅，並為美化市容、改善居住環境盡一份心力，同時展現對ESG（環境、社會、公司治理）的落實與努力，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。