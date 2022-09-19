服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出L9918車規交流發電機穩壓器，改良後的功能可提升12V汽車電氣系統之穩定度。

L9918車規交流發電機穩壓器內建一個MOSFET及一個續流二極體，MOSFET提供交流發電機勵磁電流，當勵磁關閉時，續流二極體將負責提供轉子電流。發電機閉環運行具有負載回應控制（load response control，LRC）並且迴路LRC控制，當車輛整體電能需求不斷變化時，輸出電壓也可保持穩定。

勵磁MOSFET可以向線圈輸送最高13A的電流，高於常規穩壓器的電流處理能力，進而加快速系統對電能需求波動的回應速度。此外，因採用了最新製程，新MOSFET之導通電阻RDS（on）非常低，在提高效能的同時也能最大限度降低耗散功率。

透過晶片上整合的非揮發性記憶體（Nonvolatile Memory，NVM），客戶可以設定L9918參數，包含電壓設定點、交流發電機特性等。該穩壓器最多可與有九對極對的交流發電機搭配使用，相對其他穩壓器，設計更加靈活，更可充分應對各種充電場合。

L9918還整合了本地互連網路（Local Interconnect Network，LIN）匯流排界面，能輕鬆連接汽車電氣／電子基礎架構，並且使用外部電控單元（Electronic Control Unit，ECU）控制穩壓器，命令設定包括目標電壓、狀態讀取及診斷資訊。

L9918之安全及失效保護功能包括相位訊號自動啟動，若LIN匯流排因任何原因連結斷開，失效保護功能仍可獨立維持交流發電機電壓設定點，而當通訊恢復時，穩壓器會把控制權交還給ECU。其他內建安全功能包含限流、過流保護和熱保護，以及隨著系統溫度變化自動調整目標電壓的熱補償。

L9918符合VDA（Verband der Automobilindustrie）LIN交流發電機穩壓器規範、通過AEC-Q 100汽車電子標準認證，亦符合ISO26262標準，而且已達到ASIL-B汽車安全完整性等級，適用於功能性安全系統。

L9918現已量產，目前已為全球主要客戶提供樣片，並有裸片及PENTAWATT直列式TO220-5兩種封裝方式可供選擇。