你今天7500步了嗎？現在就號召全家一起TeamWalk！台灣人壽2022「祖孫三代憶起健走」，即日起線上、線下同步啟動，預估逾6000人次參與。無論是一個人或全家人，都能不限時間、空間線上健走，實體健走十月也從臺北大安森林公園起走，高雄及臺中亦將接力登場，邀請祖孫三代、樓頂招樓下攜手健走留下精彩回憶。

台灣人壽自2012年起已連續11年舉辦祖孫三代健走，今（2022）年「祖孫三代憶起健走」臺北場10月1日將於臺北市大安森林公園登場，首度納入公益元素，邀請保戶、弘道老人福利基金會、1919中華基督教救助協會、新北平溪長輩等公益團體攜家帶眷、跨齡參與，中信兄弟職業棒球隊、新北中信特攻籃球隊球星和中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也將以公益大使身分響應助攻。為落實台灣人壽ESG責任金融，本次活動所有帆布製作物，將回收再製成100個肩背包，讓廢棄物獲得新生，從生活中實踐環保永續。

為鼓勵全民動起來想走就GO，「祖孫三代憶起健走」線上活動，即日起至10月底，個人組5.5K只要每天完成健走7500步或5.5公里，透過各式運動App將里程數截圖上傳「台灣人壽讚」FB粉絲專頁，就有機會獲得米家掃地機器人或台灣阿龍與中信兄弟限量聯名商品；團體組「全家憶起TeamWalk」邀親子三人一隊，於TeamWalk APP每週完成16萬步的任務，或是參與「全家人的體育課」線上直播課程，與家人共同參與三場以上並完成拍照上傳，都有機會抽中台灣阿龍與中信兄弟限量聯名商品或全家便利商店禮物卡。台灣人壽也廣邀全民擔任「野生健走達人」，推薦適合全家一起健走的全臺各地景點，讓臺灣最美的風景成為親子健走最棒的回憶。

台灣人壽長期推動健康促進、高齡活躍及弱勢關懷各項公益，祖孫三代健走強調透過家庭支持力量，促進長輩健康，帶動各世代民眾自主健康管理，建立全齡共創、世代共融的美好社會。「祖孫三代憶起健走」歡迎大家相揪運動趣，活動詳情請上台灣人壽讚FB粉絲專頁。