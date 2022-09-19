大地震造成寶華橋受損，行政院長蘇貞昌今天前往視察。（台東縣政府提供）

台東連續兩天大地震傳出部分災情，行政院長蘇貞昌今天下午到鹿野鄉寶華大橋視察受損情況，縣長饒慶鈴感謝院長及總統的關心，也提出希望中央補助改建寶華橋、鹿野鄉納骨塔以及關山鎮農會低溫冷藏庫存的儲米桶倒塌等急迫、需要盡快重建的費用，共計4.5億元，蘇貞昌表示，中央會與地方共同努力來進行災後重建工作，讓民眾早日恢復平靜生活。

蘇貞昌今天下午4點30分由祕書長李孟諺、內政部長徐國勇及工程會主委吳澤成立委劉櫂豪等人陪同，到寶華大橋視察地震災損狀況，縣府建設處長許瑞貴簡報指出，鹿野鄉寶華大橋全長682公尺，橋齡已近40年，為預力混凝土I型梁橋。

近年因橋齡已久，加上橋下卑南溪河床抬高，通洪斷面已嚴重不足，每逢大雨即遭受沖刷，導致橋體結構強度及承載能力逐年降低。917大地震寶華大橋斷裂時，鄉公所迅速在第一時間完成封橋管制，確保民眾安全。

鑑於寶華大橋已難經由修繕局部來改善，縣府已於今年提報經濟部水利署申請4億元經費補助建造新橋樑，目前計畫正由水利署審議中，並建議將重建的寶華橋改為寬8米的橋樑。

饒慶鈴補充說明，台東縣在這2天強震衝擊下，萬幸沒有重大災情或人員傷亡，鄉親生活慢慢恢復常軌，但縱谷地區有幾件急迫、需要盡快重建的部分，縣府團隊昨天傍晚已經彙整好所有災情，準備向中央提出地方最迫切的需求，希望中央提供協助並盡速核定。

蘇貞昌指出，特別代表蔡總統到地方關心地震後的災情，也肯定地方政府團隊在救災工作努力，中央與地方是一體的，應該不方彼此，饒縣長所提需求，中央會盡全力協助，其中，寶華大橋重建案，就請直接送工程會處理。