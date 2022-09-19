雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」將舞者個人內心的真實感受、情緒統合傳遞給觀眾。（姚志平攝）

雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」，雙人舞者如雲般的互動，展現精湛的運動性。（姚志平攝）

雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」，雙人舞者如雲般的互動。（姚志平攝）

雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」，吸引大批民眾到場觀賞。（姚志平攝）

雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」，民眾熱情參與。（姚志平攝）

雲門舞集在兩廳院廣場公演2022年作品「霞」，民眾熱情參與並比出愛心。（姚志平攝）

獲國際媒體讚譽「地表最大舞蹈演出」的雲門戶外公演，睽違2年後終於在今年9月盛大回歸，呈現雲門藝術總監鄭宗龍2022年作品「霞」，過去2年，鄭宗龍與舞者歷經無法近距離工作，轉以視訊和一對一的工作模式，意外獲得更多機會打磨共同創作，以清水靖晃薩克斯風詮釋的巴赫「無伴奏大提琴組曲」，觸發舞者生命故事共振，折射出內在豐富且複雜的情緒，讓觀眾重新感受生命的五彩繽紛。

伴隨「霞」揚起的薩克斯風樂音，貼合著舞者如雲般的動作詮釋與呼吸起伏，搭配生活中的環境音、空中急速掉落的音箱、轉化自舞者繪畫的投影背景等，形成身體、影像與音樂之間來回交織的動態場域，4月首演便讓許多觀眾驚艷，「看完整個人都清爽了起來!」更有舞評讚賞，「霞」帶來觀賞的「解放」感，來自於「藝術層次上的細膩鋪排、編舞者遵循深層直覺的美學選擇，以及舞者、影像、音樂每一個舞台元 素精湛的運動性。」

雲門每次舉辦戶外公演，皆吸引大批民眾參與，已成為台灣特有的文化風景之一，繼10日中秋假期於彰化聚集近萬人觀眾席地共賞演出，完成今年戶外公演第1站後，17日晚間於台北國家兩廳院戶外藝文廣場再度盛大登場，每次的戶外演出都集結了許多力量，動員超過百位義工共同揮汗，齊力為觀眾布置舒適、井然有序的觀賞環境；27年來，雲門戶外公演在國泰支持下走遍全台17個縣市，包含台中、高雄、金門、嘉義、花蓮、新竹等，演出超過60場，累計觀眾超過200萬人次。