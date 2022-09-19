劉伊心與林志隆一家四口，幸福甜蜜。（典華提供）

藝人劉伊心與「老虎牙子」董事長林志隆，婚後感情甜蜜，18日在大直典華盛大舉辦二寶Wing的周歲宴。劉伊心表示，「本來預定是在Wing兩個月大時辦雙滿月派對，但因為疫情考量，一延再延，現在終於辦成了總算了結心願！」

劉伊心二度為人母，每天看到兒子一舉一動都覺得無比幸福，為了派對卯足全力打扮，特別挑了凱薩琳頂級手工婚紗，一襲美麗耀眼的莫蘭迪色禮服展現完全不科學的傲人好身材，讓賓客直呼劉伊心完全是人生勝利組！莫蘭迪藍深V蛋糕裙搭配大女兒花仙子裝，超萌裝扮相當吸睛。比照婚禮規格，劉伊心一家人整場周歲宴更換兩套衣服，為了小王子的周歲宴，兩夫妻費盡心思。

另外，劉伊心和老公為了給兒子留下特殊的回憶，連蛋糕都是客製化，為賓客準備純手工製作艾波索天使藍寶石乳酪蛋糕。劉伊心說，打開盒蓋映入眼簾的翅膀，象徵來自上帝的禮物，如天使般的子翼，食材選用頂級義大利馬斯卡邦乳酪，遇上酸酸甜甜的藍莓果泥及100％ 鮮榨檸檬，讓每個賓客都能吃得輕鬆又不膩口。