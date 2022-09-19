台中市議會今年有10位議員不再連任，其中民進黨何敏城已連任7屆議員，擔任公職29年，19日進行他最後一次市政總質詢，特別關注少子化議題；何敏誠強調，他7屆任內共進行58次總質詢，從未請假，沒有愧對選民託付，最後一次質詢針對各局處施政提出建議，盼市府團頓能「行動力大於空話」。

何敏誠表示，少子化是國安重大議題，市府社會局擁有龐大經費，仍擋不住民眾不生小孩的國安危機，而造成不願生育的首要原因在於高房價，台中市2022年預售屋平均總價達1714萬元，已超越新北的1704萬，為全台第二高。

何敏誠接著說，年輕人不願生小孩也與薪資低有關係，根據「比薪水」網站的最新數據，台中市民平均薪資為3萬6982元，較全國平均薪資4萬1762元少了4780元，台中在六都中僅高於高雄市，甚至比新竹低；生育花費高也是問題，年輕婦女光是懷孕10個月到寶寶滿月，平均花費至少要30萬。

何敏誠強調，他最後一次總質詢，特別以「回顧前瞻，期許未來」為主軸，盧秀燕做人很好，但做事平平。他接著點名各局處官員，逐一提出各項施政重點，呼籲盧不要只想著下一屆是否當選，應把握任期、好好為民服務。

盧秀燕強調，台中市生育津貼10年沒調整，今年她特別調整生育津貼至1胎2萬，也降低公托費用、持續增設公托公幼，另設宅部分目前台中市已開工或完工者已達5971戶。