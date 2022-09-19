暱稱「天燈妹」的網紅樂樂（陳幸瑂）因為2017年在網上發布許願文，希望能交到男朋友，照片中可以看到她在天燈上寫理想型條件「要有大GG」，超直率願望引起網友討論；近年她時常在社群平台分享生活，昨日一張多洞裝讓網友看到流鼻血。

網紅樂樂昨（18）日在Instagram發文曬出一張性感照，只見她站在街邊，一頭長捲髮披肩，身穿一件藍綠色細肩帶低胸洋裝，胸口處火辣春光遮不住，深邃事業線相當明顯，這件裙子側身更是厲害，一排下來辣開6洞，白皙肌膚全被看光，抬腳姿勢讓蜜桃臀形狀一清二楚，她有感而發：「願你看盡滄桑，依舊對生活，保持激情和嚮往的平靜」。

她在限時動態中也放出另一動作的照片，樂樂側身蹲著，火辣身材曲線畢露，讓網友看到目不轉睛，紛紛直呼：「辣妹寶寶」、「很美欸」、「性感美腿」、「妳這身材太完美了啦！」。

網紅樂樂身材性感。（圖／evelyn1998_2.0 Instagram）

網紅樂樂外貌亮麗，身材火辣，2017年去平溪旅遊時放天燈寫下徵男友的條件其中包括「高瘦帥」、「一起賺錢」、「不花心」、「身高175」、「很聽話」、「只愛我」、「天天幸福快樂」，還特別用加粗字體寫下「有大GG」，引網友熱烈討論，意外爆紅。有著越南血統的她因為對學習沒興趣，國中畢業後就到美甲店工作，學習一技之長，開始自己賺錢，目前也開了一家美甲店當老闆。