許安植在APUJAN 2023春夏短片中一圓偵探夢，化身小偵探在王母娘娘時尚gala中尋找蟠桃失蹤線索。（APUJAN提供）

倫敦時裝周開跑，台灣時裝品牌APUJAN攜手金馬獎影帝莫子儀 、許安植、大元(林艾璇)、樂天 女孩Yuri(陳怡叡) 等人，以東方經典文學《西遊記》為靈感，推出2022春夏數位時裝秀影片「奇幻旅館Fantasy Hotel in the sky 」，因穿著時裝設計師詹朴參加金馬因而與品牌結緣的莫子儀，二度為APUJAN拍攝短片，但他在拍攝花絮中笑說下次希望有別的合作機會，「其實我也曾經學過服裝設計，下次也可以換成由我幫他（詹朴）設計衣服，由他來演出。」同樣多次為品牌短片出力的大元，此次則化身以猴子作為暗號的怪盜，在片中更以修身的藍白襯衫洋裝，與飾演偵探的許安植以及莫子儀上演追逐戲。

經常為APUJAN 拍攝的大元，此次特別大讚詹朴在導演方面精進許多。（APUJAN提供）

由於疫情，設計師詹朴表示「這兩年半，我們一直在想如何用不同的角度來傳達我們的故事。」該如何在無法進行實體秀、無法輕易出國的狀況下，讓更多人了解他們的服裝與品牌理念，跨界合作以及時裝短片是他與他的團隊提出的解法。此次2022春夏系列，他以《⻄遊記》 為題，由許安植飾演的偵探穿梭於王母娘娘舉辦的時尚宴會中開場，並由失蹤的蟠桃作為故事的高潮，一一點出隱藏在服裝中的西遊記元素，包含天宮刺繡、葫蘆配件等，在布料方面則持續開發新布料，將品牌常用的雨滴、星星、飛機、恐龍等元素穿插其中，並為呼應本季主題，更特別推出東⻄方領型 、結合的外套款式，採用半邊的東方門襟與⻄裝翻領，呈現東西合併樣貌，至於色彩方面則大量使用藍色、綠色、粉紅色等點出春夏的繽紛樣貌。

APUJAN 2022春夏系列，以西遊記為靈感在影片、服裝上運用大量中國元素。（APUJAN提供）