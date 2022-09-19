由台北商業處舉辦的台北好時尚今年適逢10周年，昨(19)日於大稻埕碼頭舉辦「台北好時尚跨界時尚展演」的活動，現場邀請多位曾參與台北好時尚的設計師，由伊林模特兒演繹他們的作品，臺北市政府彭振聲副市長、臺北市產業發展局局長林崇傑以及時尚CEO溫筱鴻都現身支持，其中溫筱鴻第一屆擔任評審長的溫筱鴻，投入該場活動，後更擔任起籌辦活動的角，也因此特別有所感觸地表示「能夠有機會支持、幫助台灣這些設計師，其實比我過去在國際精品做品牌，還要來的欣慰與值得。」

溫筱鴻穿著設計師葉佳靜的作品，出席「台北好時尚跨界時尚展演」活動。（鄧博仁攝）

「台北好時尚是台灣扶持年輕設計師的行動，現在也有許多設計師走上國際的舞台。」林崇傑表示此次選址於大稻埕碼頭作為10週年大秀的秀場，也正是因為台北市政府推動的「永樂T Fashion時尚基地」在此，他們透過產學合作及產業串連的方式，串連設計師與布業商場等時尚產業的一條龍產業體系，同時也是也是大稻埕碼頭首次舉辦的時尚大秀。

設計師王子欣作品。（鄧博仁攝）

此次10周年大秀「台北好時尚跨界時尚展演」，現場邀請承華、吳日云、魏子淵、周裕穎、簡國彥、柯瑋倫、謝宇農、李維錚、顏立翔、黃秀瑾、劉奕聖、湯俊翔、王子欣、謝怡君、李承翰、葉佳靜、夏筱琴、王彥熙、許文馨、林慧慈及陳冠百，共計21位，由伊林模特兒們展演共42套服裝作品。主辦單位為擴拉近民眾與台灣設計師的距離，在26日至10月7日間舉行請歷屆5位獲得金獎的設計師的靜態展演，10月13日至10月17日在東區地下街第二廣場接續展出，另外，只要到現場拍照打卡，即可獲得限量好禮，更多「台北好時尚」相關活動詳細資訊，可至「台北市商業處–我是商Ya人」FB粉絲專頁查詢。

設計師吳日云的作品。（鄧博仁攝）

設計師夏筱琴作品。（鄧博仁攝）

設計師黃秀瑾作品。（鄧博仁攝）