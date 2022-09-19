桃園市議會國民黨團議員徐玉樹、陳美梅、梁為超、詹江村、徐其萬、舒翠玲19日直指民進黨桃園市黨部周末以「頂級黑函」塞爆鄉親信箱，痛批是選舉大奧步、骯髒無下限。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市議會黨團19日開記者會，直指民進黨桃園市黨部周末以「頂級黑函」塞爆鄉親信箱，痛批是選舉大奧步、骯髒無下限，更劍指前新聞處吳姓專委轉赴鏡電視任高官，質疑桃園市長鄭文燦從中主導，鄭文燦對此嚴正駁斥，稱是惡意連結，民眾不會接受。

民進黨桃園市黨部前天發送文宣塞民眾信箱，多達18頁指控國民黨桃園市長參選人張善政農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。

「這不是抹黑什麼才是抹黑？」議員梁為超抨擊，過去的黑函是一張紙偷偷摸摸塞進信箱，民進黨執政的黑函，卻是用一本周刊光明正大塞滿桃園、中壢的信箱，他質疑，民進黨過去的民主精神到哪裡去了？質詢當場詢問所有局處首長，文宣是否為選舉黑函，現場鴉雀無聲。

國民黨團總召徐其萬呼籲，民進黨不要再用抹黑潑髒水方式選舉，因為選民已經很聰明不容易受騙上當，重申當時農委會標案，甲方是農委會、乙方是宏碁公司，並非張善政，民進黨桃園市黨部以不實文宣指控5736萬預算是張善政領走，根本是一派胡言，希望各單位調查清楚，還給張善政公道。

舒翠玲說，當年中壢事件民進黨津津樂道，並認為桃園是民主聖地，而民進黨桃園市黨部竟然在桃園這塊民主聖地做出違反民主，用不實黑函企圖影響選舉的事情，民進黨桃園市黨部難道不知道農委會與宏碁公司合約精神及做法，企圖用抹黑、潑髒水、張飛打岳飛手法影響選情，質疑民進黨選情已經糟糕到無可救藥地步，嚴正抗議民進黨以整本文宣抹黑張善政，並諷刺鄭文燦跑得比民進黨桃園市長參選人鄭運鵬更加勤勞，猶如要選第三任。

「民進黨不抹黑就不會選舉！」議員詹江村表示，過去謝長廷錄音帶及陳菊走路工事件，都是抹黑選舉的經典，而抹黑張善政的做法，更是變本加厲，農委會是主管單位，如果認為標案有問題，當時驗收人員應出來說清楚講明白，該究責的是農委會或宏碁公司。他更直指，新聞處前吳姓專委離職後至鏡電視任職，質疑文宣的出版是基於選舉目的，有幕後操作，並認為吳姓專委恐有違反公務員服務法「旋轉門」相關規定。

執行長徐玉樹說，民進黨長期用媒體、網軍進行輿論操作，如今用這種抹黑手段，表示選情可能已經告急，民進黨搞不清楚，他們的敵人不是國民黨而是鄭寶清，《鏡周刊》承包桃園市政府標案2000多萬元，而且全力配合民進黨攻勢，請民進黨停止奧步。

鄭文燦說，該文宣有署名，至於是否為選舉黑函，應由桃園地檢署檢察官依《選罷法》等相關法律規定來認定，而非以舉手表決來決定，反諷說，年底桃園市長選舉選票上不會有他的名字，他尊重議員所表述的政治語言，政黨政治，各自支持、各自表態，強調新聞報導是雜誌本身的言論自由，市府影響不了雜誌，更說自己也曾受網軍抹黑，桃園市政府也曾是受害者。

鄭文燦強調，市府與該篇報導無關，不應不當連結與抹黑，且鏡電視與《鏡周刊》是兩個不同單位，吳姓專委曾擔任過新聞處員工，過去也擔任過電視台的記者，她離職後的任職是她的權益，若質疑其涉及違反「旋轉門」規定，可就此檢舉。