更飄書香的府城！台南市不只有原台南州廳改建而成的台灣文學館，如今又將一座古蹟修復完成，改造成服務市民的圖書館。台南市長黃偉哲欣喜宣布，曾舉辦正義與勇氣微型展的原台南州會，如今以台南228紀念館暨中西區圖書館的新面貌與市民重新見面，閱讀區棋盤狀木窗擺設的自然光，藏書區的樓中閣樓設計，都歡迎市民朋友來感受更添遼闊感的全新閱讀體驗。

黃偉哲今(19日)在臉書發文問：偉大的城市，要有舒適的閱讀品質，視野開闊、陽光明媚、窗外綠樹，這樣的圖書館，你一週會來幾次？

他欣喜宣布：今年台南又修復完畢一座古蹟，在湯德章公園旁的原台南州會，228時我們在此辦理了正義與勇氣微型展，並宣布原台南州會，將成為台南228紀念館暨中西區圖書館，如今已正式開幕，誠摯歡迎你的到來。

黃偉哲介紹：進入中西區圖書館，會感受到陽光明媚及視野開闊的良好感官體驗，我們將閱讀區圍沿著棋盤狀的木窗擺設，讓自然光可以灑落在一行一行的文字上，在三樓沒有天花板的限制，抬頭可以直接看到房頂，藏書區採樓中閣樓的設計，也讓室內空間獲得釋放，更多陽光得以照入，增添許多遼闊感。

他說，閱讀是一種沉靜，需要自在舒適的環境，市府會努力提升閱讀品質及風氣，因為這才是文化古都的使命。