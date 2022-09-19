伊能靜2015年再婚小10歲陸演員秦昊，夫妻倆育有一女「小米粒」，家庭生活幸福美滿。近日，秦昊被拍到在飯局上與一名女子互動熱絡，手更是牽了一陣子才鬆開，隨後伊能靜到現場會合，親切地與該女子打招呼，並無異狀。

根據大陸媒體《搜狐娛樂》報導，秦昊和朋友在餐廳聚會，在伊能靜未到之前，他跟一名女子有說有笑，看到對方把手靠在餐桌上，秦昊直接緊握她的手，過了好一陣子才鬆開，關係看起來很好。

不久後，伊能靜穿著黑色洋裝現身，黑直髮烏黑亮麗，並化著小煙燻妝，54歲仍保養得宜。席間，伊能靜和與老公牽手的女子乾杯，氣氛很嗨，雙方看起來也像認識。聚會結束後，伊能靜和秦昊互摟著對方走回飯店，夫妻關係恩愛如昔。

許多大陸網友見狀，幾乎都不覺得秦昊和那名女子有什麼，紛紛留言：「這叫握手吧」、「感覺就像老朋友那種」、「這有什麼問題呢？？？」、「封建社會？」但也有另一部分網友抱持質疑的態度，吐槽：「已婚男這樣肢體接觸別的女人，而且還不是握一下就鬆開，握的時間有點長！如果沒什麼，伊能靜到來之後也繼續握著啊，怎麼不握了啊？」

很多大陸網友不認為秦昊和其他女子搞曖昧。（圖／微博）

截稿之前，伊能靜、秦昊尚未針對爆料回應。