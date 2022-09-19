蘋果最新iPhone 14手機近來在台灣開賣，雖然由於匯率影響售價上漲約2000元，讓不少用戶因此卻步。不過有網友分享， 1999年上市的摩托羅拉一代神機「StarTAC V3688」要價4.8萬，表示20年前的手機其實就很貴，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，摩托羅拉StarTAC V3688在當時要價4.8萬，輕巧的外型宛如一條口香糖，是當時最拉風的配備，「不要說iPhone很貴了，20年前的手機就很貴了」。

一名網友分享摩托羅拉StarTAC V3688曾賣到4.8萬元，比現今的iPhone都還貴上許多。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多人紛紛憶起當年，「高中的時候買NOKIA 8850也是3萬多塊，但是當時設計不良旁邊的彈簧很容易鬆脫」、「早期黑金剛還有10幾萬的」、「我25年前我第一支手機，易利信手機我就買2萬5了…」、「黑金剛一出來一隻20萬，那個時代一棟30坪5樓透天厝也才250萬有找」、「以前好手機都2萬以上，還每個月擠牙膏，當時電信員工超賺」。

還有人不少人分享StarTAC V3688的價格起跌，甚至曾一度沒貨，「最貴時是58000啦」、「我記得同學有人買52000」、「最貴的時候要5萬起跳，因為沒貨價高者得」、「這隻我有買過，我印象中是5萬起跳」、「這隻我買水貨英灌中版，18000」、「那我買的比較便宜～我記得我那時候買36000含配件左右！」